Sodano smorza le polemiche: "Troviamo un'unità di intenti"

"Intervengo in relazione alla mia candidatura nel collegio uninominale di Agrigento. La decisione della mia candidatura è avvenuta in un contesto di coalizione per la lista civica popolare da parte del ministro Beatrice Lorenzin".

L'avvocato Giuseppe Sodano, in lista alla Camera per le prossime elezioni, interviene dopo la polemica legata alla sua candidatura.

"Sento come imprescindibile e doveroso precisare - dice - che mi candido per rappresentare tutte quelle persone moderate e progressiste che si ritrovano in parole come impegno, competenza, onestà e amore per il territorio che sono sempre state la mia luce guida e il mio unico credo. La mia storia, personale e politica, sono dettate e guidate dal rispetto di questi semplici ma imprescindibili punti fermi".

Sodano aggiunge: "Perciò sono convinto che insieme al PD ed a tutta la coalizione si possano trovare non solo punti in comune ma un’unione di intenti e di ideali che possa portare al rinnovamento della provincia di Agrigento ed alla soluzione dei gravosi problemi del nostro territorio. Sono onorato di essere stato scelto per rappresentare Civica Popolare e gli agrigentini tutti in questa campagna elettorale. Mi auguro che sulla mia persona e sui valori che voglio rappresentare, possa trovarsi il più ampio consenso".