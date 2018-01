Elezioni politiche, partiti in subbuglio per recuperare agrigentini esclusi dall'Ars

Per chiudere gli accordi c'è tempo, le liste si presenteranno entro il 31 gennaio. Le candidature alle Politiche del 4 marzo stanno, però, creando subbuglio anche nell'Agrigentino. Pare che si stia cercando, del resto, di recuperare "spazi" a sala d'Ercole. In Forza Italia, in tanti, in questi giorni, pressano il deputato regionale Riccardo Gallo affinché ritenti la corsa per Roma, in modo da far spazio - alla Regione - al sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone.

Movimenti simili, per recuperare gli esclusi dall'Ars, anche a Sicilia Futura. Movimenti che potrebbero riguardare anche l'empedoclino Michele Cimino.

Ci sono poi i reduci di Ap da tenere in considerazione per la formazione delle liste. E fra questi, il saccense Giuseppe Marinello. In casa Pd, invece, la pressione sembra essere alle stelle, tanto che l'ex deputato regionale ed ex sindaco di Bivona Giovanni Panepinto ha già invitato i vertici del partito a non disimpegnarsi dall'uninominale.

Nella lista a cui hanno dato vita Pietro Grasso con Bersani e D’Alema, la sorpresa dovrebbe essere il medico di Lampedusa Pietro Bartolo. Pare sia escluso, invece, che ci riprovi l’agrigentino Angelo Capodicasa.