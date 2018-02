Elezioni politiche, Andrea Mineo: "In Italia c'è voglia di buon governo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Gli ultimi sondaggi mostrano con chiarezza che in Italia c’è voglia di buon governo, c’è voglia di centro destra. Già nel 2013 lo scarto con il centro sinistra alla Camera dei Deputati fu di una manciata di voti, lo 0,3%. Un’elezione senza vincitori alla quale hanno fatto seguito 5 anni di disastri marcati PD. Adesso secondo tutti i sondaggi, gli italiani, che hanno conosciuto i governi guidati da Berlusconi, tornano a riporre la loro fiducia in lui, con Forza Italia che tira la volta per il centro destra la nostra coalizione è ormai al 36,5% avvicinandosi di giorno in giorno alla soglia decisiva del 40%". Lo dichiara in una nota diffusa alla stampa il consigliere comunale di Palermo Andrea Mineo, candidato alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Sicilia 1, collegio plurinominale n.3 (Gela, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca).

"Sono ormai lontani i tempi del 40%, - prosegue Mineo - il fallimento del renzismo è stato smascherato sul banco di prova del governo, mentre l’intera coalizione precipitata sotto il 30%. D’altro canto il Movimento 5 stelle non può aspettarsi certo di ricevere la fiducia degli italiani copiando i programmi da Wikipedia. La superficialità, il qualunquismo ed il livore che contraddistinguono i grillini hanno relegato ai margini di questa competizione il M5S".

“Il nostro programma incentrato sulle necessità delle piccole e medie imprese, delle famiglie e dei giovani - conclude - sta vincendo sull’immobilismo della sinistra e il qualunquismo dei 5 stelle. Fa piacere inoltre che la nostra coalizione stia andando molto bene al sud. Anche l'attenzione che abbiamo riposto sul temi del Mezzogiorno, primo fra tutti quello delle infrastrutture, ci sta premiando".