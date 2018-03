Trionfo del M5S anche ad Agrigento: Sodano e Marinello superano il 50 per cento

I giochi sono fatti. Quando mancano ancora poche sezioni da scrutinare, Michele Sodano, del Movimento 5 Stelle, è primo nel collegio uninominale 07 di Agrigento alla Camera con il 51,27 per cento, pari a 47.066 voti. Segue Calogero Pisano, della coalizione di centrodestra con il 31,5 per cento. Staccato Giuseppe Sodano della coalizione di centrosinitra con il 10,63 per cento.

Bianca Guzzetta di Liberi e Uguali ottiene il 2,65 per cento. Seguono: Sergio Coniglio (Il Popolo della famiglia) 1,18 per cento; Giusy Di Cristina (Potere al popolo) 0,98 per cento; Emanuela Martorana (Italia agli italiani) 0,77 per cento; Lillo Massimiliano Russo (Lista del popolo per la costituzione) 0,52 per cento; Fabrizio Roberto Sutera Sardo (Casapound) 0,4 per cento.

Trionfo del M5S anche nel collegio uninominale per il Senato. Gaspare Marinello è in testa con il 52,80 per cento, pari a 102.088 voti. Segue Vincenzo Giambrone della coalizione di centrodestra con il 29,47 per cento, Maria Iacono, del centrosinistra, con l'11,83. Più staccati Francesco Pio Calogero Zammuto di Liberi e Uguali con il 2,6 per cento; Nicola Di Matteo (Il Popolo della Famiglia) 1,17 per cento; Carmela Marrone (Potere al popolo) 0,76 per cento; Alfio Sardo (Italia agli italiani) 0,68 per cento; Giovanni Contino (Casapound) 0,35 per cento; Anna Piera Isabella Di Venti (Lista del popolo per la costituzione) 0,12 per cento; Sabina Armanno (Partito Valore Umano) 0,11 per cento; Concetta Mondello (Partito Repubblicano) 0,05 per cento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO