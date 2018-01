Elezioni politiche 2018, è il giorno delle liste: ecco i candidati

Le liste verranno chiuse alle 20 di oggi, da lì in poi si potranno delineare e presentare ufficialmente le liste elettorali anche ad Agrigento. Sono diversi gli agrigentini inseriti nelle elezioni politiche del 2018 in programma il prossimo 4 marzo.

La candidatura più discussa è stata quella di Giuseppe Sodano. Figlio dell’ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano. A lui il compito di guidare l’uninominale della Camera, in città. Giovane e avvocato, che però, non ha raccolto le simpatie del Pd. Giuseppe Zambito, coordinatore provinciale del Pd, si è dissociato: “Sodano non ci rappresenta”.

Candidata al collegio senatoriale di Agrigento, Sciacca e Mazara è Maria Iacono. Il Pd ha scelto lei, per la candidatura al Senato.

Candidato per tutta la coalizione centrodestra, nel collegio uninominale della Camera, è l’agrigentino Calogero Pisano. Il 36enne, del partito Fratelli d’Italia è pronto a cogliere questa occasione.

Capolista nel plurinominale alla Camera, nel collegio di Agrigento è Giusi Bartolozzi. Il magistrato è nata a Gela, ma è cresciuta a Licata. Sarà lei la capolista nel collegio di Agrigento per Forza Italia, seguita da Marcello Fattori.

Il collegio di: Gela, Agrigento, Mazara

Pd: Daniela Cardinale, Marco Campagna, Teresa Diadema, Angelo Galanti. Forza Italia: Giusi Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori. M5s: Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Dino Terrana. Leu: Bianca Guzzetta, Cesare Lo Leggio, Dafne Rimmaudo, Nicolò Asaro.

Senato

Sicilia occidentale



Pd: Davide Faraone, Teresa Piccione, Paolo Ruggirello, Maria Iacono. Forza Italia: Renato Schifani, Urania Papatheu, Nitto Palma, Domitilla Giudice. M5s: Antonella Campagna, Vincenzo Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste.

Notizie in aggiornamento