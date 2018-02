Elezioni, Pisano: "Cresce l'attenzione per il progetto del centrodestra"

Calogero Pisano, candidato alla Camera nel collegio uninominale e plurinominale di Agrigento, traccia un bilancio della campagna elettorale e degli incontri di ieri.

“C’è una sempre maggior attenzione al progetto politico di centrodestra e alla mia candidatura che si tocca con mano, - afferma Pisano - i cittadini partecipano, vogliono capire bene le proposte in campo e vogliono fare scelte convinte il 4 marzo. Oggi la convention di Forza Italia a cui va il mio ringraziamento per avermi invitato ha dimostrato che la gente quando ci sono in campo esempi di buona politica e candidati che conoscono il territorio e vogliono imprimere una scossa sono presenti e coinvolti e sposano facilmente un progetto di governo vincente".

"Sono certo - prosegue - che queste elezioni rappresentano uno spartiacque per i cittadini che vogliono risposte ed essere governati dalla squadra più determinata e capace in campo, che non può non essere che il centrodestra, l’antipolitica è un salto nel buio che si dissolve giorno dopo giorno,depennando candidati come frutti che cadono dagli alberi. La politica quando c’è si vede e dà risultati, la Sicilia e la provincia agrigentina aspettano un rilancio e in questo momento storico il centrodestra può dare quel cambio di passo vero e sostanziale al disastro e alle macerie che hanno lasciato il governo delle sinistre".

"E Fratelli d’Italia darà un contributo essenziale alla vittoria. Oggi con Adolfo Urso e Michele Ricotta - aggiunge Pisano - abbiamo rimarcato come la Sicilia è fondamentale per la ripresa di un intero Paese e delle azioni politiche e di governo che devono essere finalizzate per riprendere un cammino che veda impresa,cittadini,territorio e servizi al centro del futuro Parlamento".