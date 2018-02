Sodano (M5s): "Portiamo in Parlamento misure concrete per l'economia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il Movimento 5 Stelle si pone come principale obiettivo il benessere del cittadino e il raggiungimento delle sue necessità. Il lavoro, oggi penalizzato dalla soffocante burocrazia e pressione fiscale, deve essere il motore della rinascita il paese. Bisogna portare in Parlamento misure efficaci per il rilancio dell'economia come la riduzione delle aliquote IRPEF, l'eliminazione delle tasse per i redditi fino a 10mila euro e, per le piccole e medie imprese, l'abbassamento del cuneo fiscale attraverso la riduzione del cuneo fiscale e dell'IRAP."