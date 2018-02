Elezioni politiche, Michele Sodano incontra i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il candidato alla camera del collegio uninominale di Agrigento del Movimento 5 Stelle Michele Sodano invita tutti i cittadini, domani martedì 27 alle ore 20, all'evento "Amore Idee Futuro" con Giancarlo Cancelleri presso Oceanomare in viale delle dune, per conoscersi e approfondire i punti per la qualità della vita dei Siciliani, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

"Il 4 Marzo è un'occasione di rivincita e di riscatto per tutti i cittadini siciliani" dichiara Michele Sodano "che hanno adesso la possibilità di scegliere dei rappresentanti per il parlamento nazionale con le mani libere, giovani e competenti, espressione stessa di quel rinnovamento necessario per ristabilire il benessere dei cittadini e lo sviluppo delle potenzialità del territorio"

Saranno inoltre presenti Rino Marinello, candidato al Senato nel collegio nel collegio uninominale Sicilia 4, Filippo Perconti, Rosalba Cimino e Dino Terrana candidati alla Camera nel collegio plurinominale Sicilia 1-03."