Elezioni, Michele Sodano incontra i cittadini a San Leone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il candidato alla Camera del Movimento 5 Stelle Michele Sodano ringrazia i cittadini della provincia di Agrigento per aver accettato con entusiasmo l’invito all’evento "Amore, Idee, Futuro", tenutosi ieri sera presso Oceanomare. E’ stata un’occasione importante per confrontarsi con gli elettori ed esporre le politiche di sviluppo del territorio e di welfare che il Movimento 5 Stelle intende perseguire per migliorare la qualità della vita degli Italiani.

Oltre a Michele Sodano sono intervenuti Rino Marinello, Candidato al Senato, e Giancarlo Cancelleri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Michele Sodano ha sottolineato l’urgenza di cambiare classe politica e di creare finalmente misure reali a supporto del cittadino, invitando tutti gli aventi diritto a recarsi alle urne per attivarsi nel processo di cambiamento del paese.