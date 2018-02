Il Pd apre la campagna elettorale, si presenta il coordinamento provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È convocata, sabato 10 febbraio alle ore 11.00 presso la sede del PD Unione provinciale di Agrigento, sita in Via Giovanni XXIII, 12, una conferenza stampa di apertura della campagna elettorale per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 e per la presentazione della candidatura dell’On. Maria Iacono al Senato nel collegio uninominale di Agrigento.

Inoltre, verranno illustrati i risultati raggiunti dal governo in questa legislatura e i punti più significativi del programma del Partito Democratico, per i prossimi cinque anni.

Nel corso della conferenza stampa verrà presentato il coordinamento provinciale, appositamente costituito per l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative elettorali del PD in provincia di Agrigento.