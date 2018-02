Elezioni, Giuseppe Sodano in visita a Santa Elisabetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Cittadini ed esponenti politici di Santa Elisabetta, hanno incontrato il candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio uninominale di Agrigento, Giuseppe Sodano.

Si è trattato di un confronto all’insegna della schiettezza e della voglia di non dimenticare, e far riemergere, anche realtà piccole ed economie quasi prevalentemente agricole come quella della cittadina del sindaco Mimmo Gueli.

“La mia campagna elettorale che volge quasi al termine, ha toccato tutti i comuni della provincia di Agrigento che coinvolgono il collegio di Agrigento in vista dell’appuntamento elettorale del 4 marzo. Le tappe raggiunte – spiega il candidato Giuseppe Sodano – non hanno rappresentato meri passaggi rituali da campagna elettorale; oltre alla voglia di farmi conoscere e raccogliere le istanze territoriali ho cercato di rimarcare il valore dell’impegno politico e della rappresentanza, l’importanza del voto alla coalizione di centro sinistra e, permettetemi, alla mia persona semplice ma molto determinata ad essere parte di un nuovo modello di politica che riapre ai rapporti interpersonali mettendo al primo posto dialogo e rilancio dei – conclude il candidato alla Camera Giuseppe Sodano - nostri luoghi”.