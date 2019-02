Elezioni europee, liste aggiunge: ecco i requisiti richiesti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il dirigente delle funzioni dirigenziali dell'Ufficio Elettorale, Giuseppe Cottito, comunica che al fine di esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019, i cittadini appartenenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti nel Comune di Licata, devono "non oltre il quinto giorno successivo successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi" presentare la domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte. L'istanza deve essere presentata all'ufficio Elettorale, ubicato c/o il convento del Carmine di C.so Roma.



I requisiti richiesti sono:

Essere cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea;

Avere un'età superiore ai 18 anni;

Avere il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

Non avere a carico procedimenti giudiziari, penali e civili che comportino, per lo Stato di origine, la perdita del diritto elettorale attivo;

Essere residenti nel Comune di Licata.