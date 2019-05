Elezioni europee, Giorgia Iacolino: "Grazie al presidente Berlusconi per la fiducia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grazie Presidente Berlusconi per la fiducia che continui a dare a noi giovani. E noi ci abbiamo messo tutte le energie di cui disponiamo e quell’amore per il proprio territorio e per la propria comunità, incessantemente e senza soste,per un futuro fatto di lavoro e non di emigrazione, specialmente in Sicilia ed al Sud. Siamo felici che il nostro appello, quello di votare Berlusconi-Iacolino-Milazzo, sia stato accolto dai tanti amici della provincia di Agrigento e di Palermo -e di altre realtà - che mi onoro di rappresentare. La politica dell’inclusione è la nostra caratteristica ed è proprio per questo abbiamo vinto con il Presidente Berlusconi, Gianfranco Miccichè, Giuseppe Milazzo e con Giorgia Iacolino! Le mie 24.245 preferenze sono il risultato di un voto libero che ha premiato la freschezza della mia candidatura e che guarda al futuro!

Siamo pronti per le altre sfide, a fianco del presidente Berlusconi, di Gianfranco Miccichè e di Giuseppe Milazzo,con la consapevolezza di aver fatto un grande risultato e di avere la credibilità per concorrere al potenziamento nel territorio di Forza Italia ,ancora più aperta ed inclusiva nell’ambito del Partito Popolare Europeo