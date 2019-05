Elezioni europee 2019, domani si vota: ecco tutte le indicazioni

Elezioni europee: domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 membri dell'Europarlamento, otto dei quali spettanti al collegio Isole.

Ogni elettore riceverà una scheda elettorale rosa. Per votare è necessario barrare con una X il simbolo (uno e uno solo) della lista prescelta. E' possibile poi esprimere la preferenza per un candidato o più candidati, diversi per ciascuna circoscrizione, indicandone nome e cognome o semplicemente il cognome. Si può indicare fino a un massimo di 3 candidati (ma attenzione: non possono essere tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento).

Quindi, nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'elenco dei candidati con i simboli dei partiti corrispondenti sarà appeso fuori da ogni seggio. Come in tutte le altre elezioni, per votare serve la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.