Alessi pronto per la sfida delle Europee: "Fiducioso in un buon risultato della Lega"

Silvio Alessi, responsabile provinciale della campagna elettorale per la Provincia di Agrigento,per i candidati Igor Gelarda e MaricoHopps si ritiene soddisfatto del lavoro svolto e fiducioso dei risultati che arriveranno domenica alle prossime elezioni europee.

“E’ stata una campagna elettorale dura,maschia a tratti troppo spigolosa e carica di acredine.Il progetto della Lega e di Salvini perché vincente e credibile ha messo in ambasce i poteri forti con campagne di disinformazione e di veleno che si ritorceranno contro chi le ha ordite.

La Lega vuole cambiare l’Europa,non è contro l’Europa e la gente e il popolo siciliano e sardo sono più avanti dei vecchi arnesi della politica. La Lega ha una lista capeggiata da Salvini e all’interno ha uomini e donne valenti che faranno anche loro la differenza nei risultati che arriveranno grazie agli elettori.

Questo progetto mi ha appassionato da subito e ho deciso di appoggiare all’interno della lista della Lega,oltre il nostro Capitano che è il capolista, Igor Gelarda e MaricoHopps che ritengo possano dare un netto cambio di passo a un processo di vero rinnovamento e aiuto per i territori. Si occuperanno in primis dell’economia siciliana e,divenuti una volta eletti,un punto di riferimento per il popolo delle isole e avranno in Europa finalmente gente slegata da lacci e lacciuoli e alternativi ai poteri forti e a un’economia finora onnivora e poco solidale che ha visto burocrati e governanti lontanissimi dai veri bisogni del popolo.Ecco perché la gente darà fiducia a chi con l’azione di governo e l’impegno quotidiano mette il cittadino al primo posto nelle scelte politiche”.