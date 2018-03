Elezioni politiche, Marcello Fattori: "Forza Italia unica forza che tiene testa al M5S"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In merito ai risultati delle recenti elezioni nazionali interviene Marcello Fattori, candidato nella lista di Forza Italia per il collegio di Agrigento-Gela-Mazara.

"L'unica forza politica - dichiara Marcello Fattori - capace di tenere testa all'eccezionale risultato dei 5 stelle in Sicilia è stata Forza Italia, che col 21% di consensi ottenuto, dà prova di essere in salute e di essere in crescita rispetto alle precedenti competizioni elettorali. Inoltre, è proprio qui in Sicilia che Forza Italia raggiunge il miglior risultato rispetto a tutte le altre Regioni italiane, e allora come non dare merito all'eccezionale lavoro portato avanti dal nostro Commissario Regionale Gianfranco Miccichè, che da quando è tornato alla conduzione del partito è riuscito a resuscitarlo dal torpore nel quale altri l'avevano fatto cadere.

Un risultato che è sotto gli occhi di tutti, come sotto gli occhi di tutti è il grande lavoro compiuto dallo stesso Commissario regionale, nella composizione delle liste per le nazionali, che hanno visto la partecipazione, accanto agli storici esponenti d'esperienza del Partito, di tanti giovani e volti nuovi che si sono distinti negli ultimi anni in politica, nei territori e nelle proprie Professioni, col risultato di fornire agli elettori una squadra di valore e credibile che è stata dagli stessi fortemente premiata.

La strada è tracciata, partendo da questo importante risultato, abbiamo il dovere di ricostruire a fianco di Miccichè il centrodestra in Sicilia e dare tutti insieme, un contributo importante allo sviluppo ed alla rinascita di questa terra martoriata."