Coalizione di centro sinistra, Giuseppe Sodano: "Grande partecipazione di democrazia al cine Astor"

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, si è svolta al “cine Astor” di Agrigento la convention della Coalizione di centro sinistra organizzata dai candidati per la Sicilia Occidentale. È stata un’occasione per approfondire i punti salienti della campagna elettorale e dei candidati che sono intervenuti: Giuseppe Sodano, Giuseppe Nobile, Marco Campagna, Teresa Piccione, Daniela Cardinale, Maria Iacono e Davide Faraone.

Presenti, oltre a numerosi cittadini e simpatizzanti di coalizione, anche i segretari di circolo dei partiti ed alcuni amministratori locali della provincia. Una convention incisiva dove ciascun candidato ha potuto analizzare la realtà sociale ed economica del Paese, proponendo le soluzioni più opportune per migliorarlo e spiegando il proprio modus operandi in caso di elezione personale.

“Quella del cine Astor è stata – ha affermato il candidato nel collegio uninominale di Agrigento Giuseppe Sodano - una grande partecipazione di democrazia, l’affluenza di partecipanti ha dimostrato come il programma della coalizione di centro sinistra formata da Civica Popolare, Partito Democratico, +Europa ed Insieme, sia all’altezza delle aspettative degli elettori. È chiaro a tutti come sia necessario ed indispensabile, non lasciare il Paese ai populisti, ai fomentatori d’odio, a chi semina solo allarmismi e non propone alcuna soluzione di vero miglioramento del Paese. Da candidato alla Camera con Civica Popolare sono contento dei così tanti estimatori che hanno preso parte all’iniziativa Farò di tutto – conclude Giuseppe Sodano - per onorare la loro fiducia e portare avanti con dedizione i compiti morali e le azioni politiche che la nostra città, la nostra provincia, il nostro Paese, ci impone”.