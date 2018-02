Bartolozzi: "Il nostro primo impegno sarà creare lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giusi Bartolozzi, capolista di Forza Italia al collegio di Sicilia 3: “Di fronte agli italiani Silvio Berlusconi ha firmato impegni precisi, primo fra tutti quello di creare lavoro e portare entro fine legislatura il tasso di disoccupazione sotto la media europea dell’ 8,7 per cento“.

“Quell’impegno – spiega Bartolozzi – per Agrigento è una priorità assoluta. Qualche settimane fa i sindacati hanno snocciolato cifre drammatiche. In otto anni la disoccupazione è cresciuta del 24%. Il tasso di attività è di 14 punti al di sotto della media nazionale, ancora peggiore la situazione per le donne“.

“Ma il lavoro – continua – si crea con i fatti: meno tasse, più energie per l’economia, più investimenti, più coraggio politico. Agrigento e la Sicilia hanno bisogno di tutto questo“.

“La Sicilia – aggiunge l’esponente di Forza Italia – deve ripartire perché, come ha detto Berlusconi, ‘la Sicilia è in agonia, se non la si prende in mano con enorme decisione da parte del governo regionale e nazionale, a partire dalla costruzione del Ponte e poi con un piano Marshall di diversi miliardi l’anno'”.

“L’impegno di Berlusconi – conclude – deve essere l’impegno di tutti noi: creare lavoro, in Italia e nella nostra terra. Più lavoro e più sicurezza, è da questo che dobbiamo partire“.