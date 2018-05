Elezioni amministrative, ecco tutti i candidati Comune per Comune

Adesso si fa sul serio. Sono state presentate le liste nei 14 Comuni agrigentini che andranno al voto per le elezioni amministrative del 10 giugno. Si tratta delle liste dei candidati al Consiglio comunale, che sostengono la candidatura di un sindaco.

Inizialmente, nell'Agrigentino, erano 16 i Comuni chiamati alle amministrative. All'inizio di aprile, il Consiglio dei ministri ha deliberato - per "ingerenze della criminalità organizzata" - lo scioglimento del consiglio comunale di Camastra. Il decreto di scioglimento dispiega, normativamente, i suoi effetti per un periodo che va da 12 a 18 mesi, ma è prorogabile - in casi eccezionali - fino a 24 mesi. Elezioni saltate anche a San Biagio Platani, dove è in corso un accesso ispettivo antimafia, dopo l'arresto del sindaco Santino Sabella.

I Comuni chiamati al voto sono Alessandra della Rocca, Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di Quisquina.

