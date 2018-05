Elezioni amministrative a Menfi, il candidato del M5s è Ignazio Perricone

Presentata questa mattina la lista del Movimento 5 Stelle a Menfi, in vista delle prossime elezioni amministrative. I candidati "grillini" al Consiglio comunale sosterranno la candidatura di Ignazio Perricone, imprenditore di 35 anni. L'aspirante primo cittadino ha nominato anche due dei quattro assessori designati, si tratta di Giovanni Argiroffi, ingegnere, e Antonio Critesi, architetto, in lista anche per il Consiglio comunale.

Gli altri candidati del M5S sono: Valentina Mangiaracina, Ilaria Chiofalo, Nino Coppola, Gioacchino Scirica, Maria Grazia Mirabile, Lucia Federica, Sergio Giattini, Giuseppe Gulli, Giovanna Campo, Anna Maggio, Alessandro Piazza, Isen Buttafuoco, Francesca Orsini e Michele Monteleone.