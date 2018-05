Elezioni amministrative, il Movimento 5 Stelle si spacca sulla lista Cambiano

Spaccatura nel Movimento 5 Stelle di Licata. Alcuni attivisiti non appoggeranno la lista presentata sotto il simbolo del M5s che fa riferimento all'ex sindaco Angelo Cambiano.

"La lista dei candidati consiglieri e sindaco presentata sotto direttiva 'ex Sindaco Cambiano' - si legge in una nota firmata dagli attivisti - è stata attinta prevalentemente dal suo personalissimo entourage senza tenere conto della lista da noi presentata e inviata il 20 marzo, entro e non oltre, i termini previsti dal regolamento del M5S. Lista con i nomi dei candidati consiglieri e candidato sindaco, tutto fatto in piena democrazia e trasparenza secondo le regole stabilite dal Movimento stesso".

"L'ex sindaco Cambiano cofondatore del gruppo giovani di Forza Italia di Licata, - proseguono gli attivisti - cavalcando l'onda dei risultati nazionali avuta dal Movimento 5 Stelle dichiara di convertirsi agli ideali del Movimento assieme al suo intero gruppo; in piccola parte formata da attivisti motivati ed in gran parte da persone rappresentanti (direttamente o indirettamente) l'espressione della vecchia politica. È inevitabile aggiungere che questa situazione che si è posta in essere ha dato vita a una grande spaccatura all'interno del Movimento stesso. Noi non crediamo a tutta questa conversione di massa dell'ex sindaco Cambiano è del suo gruppo, pertanto non daremo il nostro sostegno alla nuova lista, arbitrariamente, da loro presentata".