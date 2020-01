Sostegno elettorale a Firetto, Licata (Pd): "Cerchiamo un percorso alternativo"

"Il Partito democratico di Agrigento ha dato inizio alla fase di ascolto di numerosi amici e compagni della città di Agrigento, che continuerà nei prossimi giorni, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e facendo proprie le parole del Segretario Nazionale Zingaretti".

Ad annunciarlo con una nota stampa, che ha tanto il sapore di una scissione rispetto all'area che oggi vorrebbe sostenere la ricandidatura di Firetto è il segretario cittadino uscente Silvia Licata.

"Abbiamo tanta strada da fare insieme con tutti coloro che, venendo da diverse esperienze e sensibilità politico culturali, ritengono che nel Pd e con tutta la comunità democratica si possa costruire un percorso di crescita e di sviluppo tenendo insieme la giustizia sociale per le persone". Si lavora insomma per costruire "un percorso di condivisione con la società a partire dalle forze politiche, sociali, economiche e con i singoli cittadini che si riconoscono nei valori democratici, progressisti e riformisti". L'obiettivo, inutile a dirsi, è un lavoro in vista delle prossime amministrative, tracciando una soluzione che sia alternativa agli attuali candidati in lista. E' quindi possibile, che il numero degli aspiranti primi cittadini salga a sei.

Licata quindi lancia un "appello a tutti coloro che ritengono di poter dare un contributo a partecipare a questa fase politica, originale e alternativa, senza alcun pregiudizio o steccato ideologico, con l'unico interesse di mettere al centro del dibattito cittadino i temi della solidarietà, del lavoro, dei servizi e della cultura".