Eletti i consiglieri della prima Consulta giovanile regionale: ecco gli agrigentini

Lo scorso 20 febbraio i Presidenti delle Consulte Giovanili Siciliane, organi comunali di iniziativa e partecipazione giovanile nelle pubbliche decisioni, sono stati chiamati alle urne per individuare, fra i componenti delle Consulte presenti nelle rispettive province, i primissimi Consiglieri della Consulta Giovanile Regionale, introdotta nell'ottobre del 2019 con apposita legge regionale approvata all'unanimità dall'ARS.

I rappresentanti dei distretti provinciali nel quadro siciliano sono 39, così ripartiti: 5 Consiglieri per i distretti facenti capo alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, 4 Consiglieri per le altre province. Gli eletti per il territorio agrigentino sono stati: Giuseppe Chiapparo, (Presidente della Consulta Giovanile Comunale di Santa Elisabetta), Francesco Fina (Presidente della Consulta Giovanile Comunale di Santa Margherita Belice), Gabriele Saladino (Presidente della Consulta Giovanile Comunale di Montevago) e Melania Zagara (componente della Consulta Giovanile Comunale di Sciacca). I neoeletti Consiglieri si riuniranno a Palermo, in una data fissata dall'Assessorato agli enti locali, per eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della nuova istituzione giovanile regionale.