"Doniamo Sicilia", i Giovani di Forza Italia lanciano una raccolta fondi

Emergenza coronavirus e iniziative di solidarietà: i Giovani di Forza Italia hanno lanciato, tramite la piattaforma “Go Fund Me”, una raccolta fondi a favore della sanità siciliana, destinati all’Assessorato regionale alla Sanità come contributo al sostegno delle spese necessarie per prevenire e fronteggiare la diffusione del contagio. Il giovanile di Forza Italia commenta: “Nei momenti di grande difficoltà, un popolo riscopre il senso di comunità.

Noi siciliani siamo una grande comunità e la Sicilia è la nostra casa. Per questa ragione, abbiamo lanciato la raccolta fondi a favore della Sanità Siciliana. E’ un piccolo gesto di ringraziamento per chi in questo momento sta lottando giorno e notte contro il covid 19. Assieme possiamo fare molto. Unisciti a noi”. L’iniziativa è condivisa e rilanciata dalla coordinatrice regionale di “Azzurro Donna”, Maria Antonietta Testone, che afferma: “Mai come in questo momento è necessario far prevalere il dovere civico e non lasciarsi sopraffare da sentimentalismi. Lo dico come donna ma soprattutto come madre che ha sostenuto la scelta di entrambi i propri figli a non rientrare”.