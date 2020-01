"Diventerà bellissima" si struttura sul territorio, Savarino: "Il centrodestra sia unito"

Continua a crescere ed a radicarsi il movimento del presidente Nello Musumeci, questo partendo dal capoluogo di provincia dove si voterà a fine maggio.

Il direttivo del movimento, dice una nota "ha individuato la strategia da attuare in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nei comuni dell' Agrigentino", con lo scopo di "avviare le interlocuzioni utili e necessarie per portare,al confronto elettorale, tutto il centro destra unito in un comune progetto politico".

L'idea continua quindi ad essere quella del "centrodestra unito", con Diventerà bellissima che ha volontà di "puntare sui programmi, da scrivere insieme ai cittadini poiché è un movimento civico nato per la gente e tra gente. Noi non perdiamo di vista la nostra missione che è quella di tornare a fare buona politica, quella con la p maiuscola".

Il movimento ha inoltre eletto a Cammarata il nuovo coordinatore cittadino, nella persona dell'avvocato Salvatore Infantino.

"Abbiamo fatto una scelta di qualità - ha dichiarato il coordinatore provinciale, Gioacchino Alfano-. Il nostro movimento aggrega persone che fanno politica per passione, con onestà e competenza. Ringrazio l’onorevole Savarino e l’onorevole Catania per la loro presenza e il loro impegno nel dare spazio ad una classe dirigente nuova e preparata".