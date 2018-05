Disservizi, disagi e pericoli? E' nato "Dillo a noi" dei Cinque Stelle

Sulla scia della proposta di altri meetup del M5S, nasce anche ad Agrigento il sevizio di segnalazione che si pone da tramite tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Si chiama “Dillo a noi” e tramite un numero Whatsapp 391 478 3908 o una mail: movimento5stelleagrigento@gmail.com si potranno segnalare tutti i disservizi, i disagi, i potenziali pericoli presenti in città.

"Le richieste verranno filtrate e inviate via Pec agli uffici comunali di competenza - ha spiegato Marcella Carlisi, portavoce del meetup 'Attivisti con le stelle per Agrigento' - . Il consiglio comunale già nel 2016, sotto proposta del M5S, aveva approvato un atto di indirizzo che dava la possibilità ai cittadini di comunicare direttamente con l’amministrazione attraverso anche un numero whatsapp, mail e telefono: il servizio non è mai partito".

Adesso gli 'Attivisti con le stelle per Agrigento' insieme alla portavoce Marcella Carlisi sono a disposizione per raccogliere le segnalazioni e impegnare l’amministrazione per risolverli.