Disinfestazione in ritardo, Nuccia Palermo: "Danno alla città"

"Circa 30.000 euro per effettuare l'annuale disinfestazione sul territorio comunale quasi sprecati per la tardiva predisposizione degli atti propedeutici al bando di gara. E' questo quello che è uscito fuori dalla seduta di commissione, avente ad oggetto il gravoso tema della disinfestazione, svoltasi durante la giornata di ieri". Lo scrive il consigliere Nuccia Palermo in una nota.

"Grave anzi gravissimo - commenta Nuccia Palermo, consigliere e componente della III Commissione Permanente - venire a sapere dagli stessi uffici che gli interventi che verranno effettuati non potranno mai avere gli stessi effetti che avrebbero avuto se fossero stati effettuati nei tempi dovuti. Ancora più grave sapere che gli uffici sono ingolfati a causa di una cattiva distribuzione dei carichi di lavoro causando purtroppo un danno alla città".

Una macchina amministrativa che costa alle tasche agrigentine come una Ferrari ma che, a causa di una sempre più distratta e goffa gestione, non riesce ad ingranare la marcia corretta è una macchina che necessita un cambio di pilota.

"In un momento storico delicato come il nostro - scrive Palermo - dove la stessa Giunta Comunale si muove nel tentativo di portare in aula una specie di piano di risanamento, sentire che gli Assessori sembrano distratti e poco presenti all'interno degli Uffici che dovrebbero gestire indigna ed offende la città tutta".

"Abbiamo chiesto all'Assessore Riolo, avente delega alla sanità, di presentarsi in commissione per capire di chi siano le responsabilità di tali ritardi affermati dal funzionario responsabile e verbalizzati durante la seduta di commissione - scrive ancora il consigliere indipendente - Riolo chiede tempo per capire e conoscere meglio le carte, carte che dovrebbe già conoscere a memoria".

"Questi assessorati fanno acqua da tutte le parti - conclude Nuccia Palermo - e se dopo tre anni non sono entrati ancora a regime nelle proprie deleghe vuol dire che vanno semplicemente rimossi dall'incarico".