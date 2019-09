Aggressioni in ospedale, Marinello: "Un disegno di legge utile a punire chi commetto ciò"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi l'Aula del Senato ha approvato all'unanimità un ddl fortemente voluto dall'ex ministro della Salute Giulia Grillo. Un provvedimento che interviene contro il fenomeno odioso e gravissimo delle aggressioni contro gli operatori sanitari. Per oltre trent’anni ho lavorato come medico nelle Aree di Emergenza e so quanto la situazione, negli ultimi anni, abbia raggiunto livelli emergenziali. L'incidenza delle aggressioni all’interno dei presidi ospedalieri, a livello nazionale, ha raggiunto percentuali preoccupanti. Ricordo, ad esempio, il caso recente di un'aggressione a un infermiere al triage dell’Area di Emergenza del P.O. di Sciacca. Una situazione inaccettabile. Adesso, su input del MoVimento 5 Stelle, stiamo intervenendo tutti insieme, a dimostrazione che le buone battaglie non hanno colore politico, ma solo quello del buonsenso". Così, in una nota, Rino Marinello, componente del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato.