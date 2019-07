Direttive Prg, salta la seduta: la maggioranza accusa l'opposizione

Mancano i numeri per portare avanti le direttive al piano regolatore generale e saltano i nervi in Consiglio comunale. A far mancare la maggioranza dei presenti sono stati i componenti delle opposizioni i quali, ieri sera, conclusi alcuni punti in discussione hanno lasciato l'aula bloccando i lavori.

"Per la seconda volta - accusano i componenti dei gruppi firettiani Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce - i banchi dell'opposizione si svuotano all'apertura del punto sulle direttive generali al prg. Su un tema che è emergenza storica della Città prevalgono pseudo-logiche politiche che ignorano la necessità di un atto richiesto da cittadini, imprenditori, ordini e realtà economiche. Affrontino sul merito le questioni e abbiano la sensibilità di non abbandonare l'aula su temi così delicati, producendo rinvii su rinvii, pronti poi a gridare 'al lupo al lupo' per qualunque cosa. Anche di recente atti importanti come il riequilibrio - concludono - hanno visto l'assenza dal dibattito di chi si trincera dietro ridicole dirette e post sui social senza affrontare la sostanza delle questioni. Non è questo ciò per cui siamo stati eletti. Non è la doverosa responsabilità a cui siamo chiamati".