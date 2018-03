Quinto eletto agrigentino del M5S? Terrana: "Ci sono poche speranze"

Potrebbe essere il quinto eletto agrigentino del M5S alla Camera, anche se le speranze sono poche. Dino Terrana, titolare di uno studio dentistico a Ravanusa, ci crede, ma non si fa illusioni.

Il suo nome come possibile terzo eletto nel proporzionale circola da ieri, anche se oggi - come spiega lui stesso sulla sua pagina Facebook - la possibilità che diventi deputato sono davvero poche. "A causa della legge elettorale i seggi potrebbero andare ad altri partiti, nonostante la gente abbia votato in massa il Movimento 5 Stelle", afferma Terrana.