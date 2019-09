Un milione di euro dalla differenziata? Carlisi: "I conti non tornano"

Un milione di euro di ricavo dalla raccolta differenziata? Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi vuole vederci chiaro.

"A gennaio di quest'anno - scrive - l'attuale assessore aveva parlato di 800mila euro congelati perché nessuno si occupava di fatturare le somme. Da gennaio a settembre c’è stato un aumento di solo 200mila euro? Come si arriva a questo milione di euro? Gli 800 mila euro disponibili a gennaio non dovrebbero essere scontati dalla Tari già pagata?".

"Tra l'altro - continua - nessuno si occupava nemmeno di presenziare al controllo sulla qualità della differenziata, qualificata come pessima e quindi di basso valore commerciale. Un funzionario comunale dovrebbe presentarsi al controllo. Dopo insistenze in Consiglio, è andato a presenziare il nostro assessore e la qualità riscontrata al contraddittorio è risultata più alta. Se ci vogliono le elezioni per far smuovere l’amministrazione, ben vengano. Dovremmo però - conclude - farle quantomeno ogni due anni se questo è l’unico modo per assicurare servizi e risparmi a tutti noi cittadini".