Differenziata, Di Rosa: "Giunta si riduca le indennità o vada a casa"

"Assessore Hamel, i soldi (54mila euro circa) per l’orientamento e la incentivazione alla differenziata, sono arrivati tramite un bando del Conai, la giunta che lei rappresenta assieme al suo sindaco, ha speso quei soldi per organizzare due concerti e per dei volantini mai arrivati nelle case degli agrigentini, non le sembra che sarebbe opportuno ridurre le vostre indennità di almeno il 50 per cento o dimettervi immediatamente liberando questa città dalla giunta più costosa della sua storia?". Lo scrive in una nota il coordinatore del movimento "Mani Libere", Giuseppe Di Rosa.