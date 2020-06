Di Rosa: "Auguri e buon lavoro al 'Capitano Comandante' della Polizia Locale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giorni fa, abbiamo scritto che “il Comando della Polizia Locale era senza un Dirigente Comandante” abbiamo appreso subito dopo che l'Amministrazione con proprio atto “Determina Sindacale n. 39 S/1 del 1.6.2020” ha determinato assegnando l'incarico temporaneamente e fino al 30.06.2020 al Dott. Michele IACONO” già Segretario Generale dello stesso comune, nel contempo, in data 2 u.s. in occasione della “Festa Della Repubblica” abbiamo potuto appurare da video e foto(non abbiamo potuto partecipare di presenza) che il Comando della Polizia Locale è stato assegnato al più anziano in ruolo e cioè al “Commissario” Francesco DI VINCENZO, che nel frattempo, sembrerebbe abbia avuto la Promozione a Capitano, l'Associazione Mani Libere, in un momento così delicato per tutte le forza di Polizia Locali o Nazionali che siano, porge un buon lavoro al Dirigente pro tempore in attesa della nomina del Dirigente Titolare, e si congratula ed augura buon lavoro al nuovo Comandante il Capitano Francesco Di Vincenzo.