Città sporca, Di Rosa contro tutti: "Anni di promesse mai mantenute"

Il leader del movimento Mani Libere, Giuseppe Di Rosa punta il dito contro l'amministrazione comunale. L'assessore Hamel aveva annunciato alla cittadinanza che "entro il 15 giugno la situazione si normalizzerà". Hamel si riferisce alla pulizia della città. Di Rosa, senza mezzi termini, parla di "un'organizzazione inconcludente".

Il leader del movimento "Mani Libere", fa il punto della situazione. "L’amministrazione comunale ancora una volta - dice Di Rosa - continua a mostrare una scarsa propensione alla organizzazione mostrandosi scarsa, inconcludente, inappropriata, inadatta, impreparata, imbarazzante, arrogante. Non ha mai affrontato le necessità degli agrigentini, preferendo continuare a rincorrere le responsabilità di altri ai quali come sempre si chiedono soldi e aiuti. Oggi bisogna pensare già al nuovo, eppure purtroppo la città soffre maledettamente e nessuno fa nulla, tranne continuare a parlare, parlare, parlare e pubblicizzare attività della macchina amministrativa mai realmente funzionale ai bisogni della città e sempre funzionale a se stessa. Risultato reale? Città spoca. Nessun risparmo in bolletta. Quando si insedierà la 'nuova' giunta spero capitanata da Miccichè, andremo a ridiscutere il capitolato d'oneri della raccolta differenziata e delle pulizie della città, Agrigento merità di tornare una città normale amministrata e non abbandonata".