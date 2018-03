Di Mauro contro Cancelleri: "Attacco a Musumeci privo di galateo istituzionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Le esasperate dichiarazioni del governatore mancato dei grillini contro il presidente Musumeci confermano la scarsa levatura politica dell'onorevole Cancelleri e rassicurano i siciliani sulla lucidità del voto regionale che ha premiato la concretezza di un progetto di Governo del territorio". Lo ha detto il vice presidente dell'Ars Roberto Di Mauro esprimendo vicinanza al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo gli attacchi del deputato pentastellato Giancarlo Cancelleri. "Non è la prima volta - ha continuato l'onorevole Di Mauro - che il presidente Musumeci è oggetto di bassi attacchi da parte di Cancelleri, ma il consenso popolare non autorizza nessuno a sottrarsi dal galateo istituzionale, abbassandosi a novelli Masanielli, accaniti fomentatori di folle sui social e sterili parlamentari all'Ars. Archiviata la campagna elettorale - ha concluso Di Mauro - le forze politiche più furenti ritrovino la serenità interiore per mostrare responsabilità nelle grandi questioni irrisolte o almeno abbiano il buon senso di lasciare governare una regione che non ha bisogno di comodi miraggi populisti".