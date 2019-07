Canicattì invasa dai ratti, interrogazione consiliare di Salvaggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sottoscritto Dott. Luigi Salvaggio, nella qualita’ di Consigliere Comunale,

premesso che il problema topi continua ad assillare Canicattì e, stando alle recenti informazioni, è in costante aumento pur avendo effettuato già una prima derattizzazione; Evidenziato che uno dei punti di ultima conoscenza e legati alla presenza di topi é la

Villa Comunale la quale è pressoché invasa da roditori, di certo quindi un pericolo per i piccoli che giocano all’interno della stessa; Che oramai pressochè davanti tutte le abitazioni, oramai con la stagione estiva e la presenza dei rifiuti davanti i portoni d’ingresso, siano diventate spesso “rifugio” di topi, tanto che la gente entra o esce da casa con una certa circospezione: peraltro, molti cittadini sostengono che nonostante le sollecite loro richieste di intervento, da parte degli uffici competenti non vi è stata data attenzione; tenuto conto che se da un lato va assolutamente portato avanti un progetto atto a debellare il più possibile il fenomeno, dall’altro è evidente che l’Amministrazione deve affrontare in maniera severa l’atteggiamento privo di senso civico di coloro che sporcano strade e marciapiedi abbandonando sacchetti con avanzi di cibo ovunque capiti, per evitare così una gratuita proliferazione di ratti, si interroga la signoria vostra per conoscere qual è il programma dell’Amministrazione, attraverso gli uffici preposti, per contrastare definitivamente il fenomeno crescente dei topi in città; quante sanzioni, da inizio anno, sono state assegnate a cittadini colti in flagrante nel depositare la spazzatura fuori luogo; come pensa di intervenire l’Amministrazione proprio sul metodo di controllo verso coloro che incivilmente depositano i sacchetti fuori contenitori.