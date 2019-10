Il raduno del centrodestra a Roma, diverse decine di leghisti agrigentini a piazza San Giovanni

Una delegazione agrigentina della Lega ha preso parte al raduno del centrodestra, sabato pomeriggio in piazza San Giovanni, a Roma.

"Una cinquantina, partiti in pullman, e altre decine di persone, giunte nella capitale con auto e aerei - spiegano gli iscritti del partito -, hanno fatto sentire forte il proprio sostegno a Matteo Salvini, mattatore dell'evento sul palco, insieme a Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi per Forza Italia".

"E' stato un momento straordinario, una occasione storica per dire che il futuro del Paese è nelle nostre mani - sottolinea Massimiliano Rosselli, commissario provinciale della Lega Salvini - con Agrigento e la sua provincia perfettamente inseriti in un progetto di ampio respiro che, giorno dopo giorno stiamo costruendo, insieme a un numero crescente di amici".