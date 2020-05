Bretella del ponte Morandi in stato di abbandono, la denuncia di "Mani Libere"

Erbacce, arbusti, veri e propri alberi e soprattutto tanti rifiuti. Non solo elementi di degrado, ma anche veri e propri rischi per la circolazione stradale. A denunciare lo stato di abbandono in cui si trova la bretella che congiunge la via Manzoni con il tratto ancora percorribile del viadotto Akragas è il movimento Mani Libere.

"Il viadotto è chiuso e dal Comune nessuno sembra interessarsi del problema - dice in una nota il coordinatore Giuseppe Di Rosa - ma perché l'ente ha abbandonato al suo destino anche una delle arterie di collegamento più frequentate della città? Cosa accade? Non vogliamo aggiungere e pensiamo non serva aggiungere altro, facciamo parlare le immagini di carreggiate ristrette e di uno stato di abbandono assolutamente inqualificabile condito da abbandono di eternit da parte dei soliti inqualificabili cittadini

che contribuiscono a distruggere la più bella città dei mortali".