Fratelli d'Italia: "Favara nel totale degrado, cittadini reagiscano"

Il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Favara, Riccardo Montalbano, il Coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Antonio Piazza, ed il Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, Stefano Nobile, intervengono, in una nota congiunta, in merito allo stato di abbandono ed incuria della città di Favara: “Il degrado ambientale, strutturale e morale di Favara viene ormai certificato quotidianamente dall’ampio risalto che viene dato sui vari organi di informazione della situazione disastrosa in cui versa la città.

Fratelli d’Italia, come reiteratamente fatto in passato, esorta la cittadinanza a non subire passivamente, ma a manifestare con forza la propria indignazione ed il proprio sdegno nei confronti di un’Amministrazione comunale totalmente assente e lontana dai cittadini. Oggi inizia ufficialmente la stagione estiva e, pur ritenendolo utopistico, auguriamo ai favaresi di trovare al rientro delle loro vacanze una città più pulita, una macchina amministrativa comunale maggiormente efficiente e servizi funzionanti, se così non fosse, auspichiamo che il Sindaco Alba e la sua Giunta, con atto di dignità e coraggio, rassegnino le loro dimissioni”.