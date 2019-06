Cannatello, l'appello di Gibiliaro: "Questa zona merita attenzione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gibilaro, Cannatello merita più attenzioni. Considerato che, allo scrivente perviene per conoscenza una richiesta di autorizzazione inerente interventi di protagonismo civico di riqualificazione del litorale Cannatello- Fiume Naro in Via Farag a firma del Presidente dell'Associazione “Bimbi Felici” onlus no – profit Sig.ra Rosalia Sgarito che chiede di essere autorizzata al diserbamento stradale, ripristino e messa in sicurezza di una parte del manto stradale, ripristino muretto e rotonda in Via Farag.

Considerato che, la Sig.ra Rosalia Sgarito nell'ottica di una fattiva collaborazione tra l'Ente e la collettività amministrata si è attivata riqualificando varie aree del litorale della frazione di Cannatello tra cui la realizzazione di un parco giochi per i bambini diversamente abili e non che a breve sarà inaugurato Considerata la sensibilità mostrata dall'Amministrazione Comunale verso i bambini diversamente abili e non;

Atteso che si rende altresì necessaria un’azione propositiva anche dal Comune di Agrigento; Con la presente l’odierno istante chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze d valutare, istruire e in caso di esito favorevole, autorizzare l’Associazione “Bimbi Felici” ad effettuare gli interventi di protagonismo civico richiesti.

Nel contempo si chiede altresì di valutare nella Via Farag 'installazione di dossi artificiali, dissuasori di velocità e/o bande rumorose ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché la collocazione e/o ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale in aderenza alle normative vigenti e al Nuovo Codice della Strada.