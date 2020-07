Vita dura per il disegno di legge urbanistico all'Ars, Savarino replica a Barbagallo: "Perché affossarlo?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ovviamente tutto è migliorabile e lo faremo insieme. Ma apprendo dagli Uffici che circa il 90% degli emendamenti presentati al DDL Urbanistica, sono soppressivi a firma PD e Italia Viva. Resto basita, pertanto, delle dichiarazioni dell'on. Barbagallo al quale mi limito a domandare: perché non vuole dotare la Sicilia di uno strumento urbanistico moderno e che possa riattivare il settore edile?

Perché affossare in Aula, un DDL votato all'unanimità dalla Commissione di cui è componente e che è frutto della collaborazione attiva di ordini professionali e università?

Il Pd non si fida del parere espresso in Commissione dal suo deputato? E quindi il suo voto in Commissione vale solo uno e non è considerabile sintesi del suo partito, pur essendo l'onorevole Barbagallo segreterio regionale del PD? O forse il fatto che sia il governo Musumeci e non il governo Crocetta, di cui era componente, a varare questo traguardo, brucia personalmente al punto da voler recare danno a tutti i siciliani pur di proteggere la propria vanagloria? "

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione legislativa ARS