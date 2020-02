Via libera al ddl sul contrasto all'inquinamento, Savarino: "La salute è una priorità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Grazie ai colleghi Calderone e Pasqua per aver presentato il disegno di legge ed alla Commissione per aver lavorato in sinergia” Così l’onorevole Savarino commenta l’approvazione del ddl “disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento” e prosegue: "E' una legge su cui si lavora già da molto tempo. La priorità della quarta Commissione è la salute dei cittadini ed infatti c'è stata la massima condivisione su questo disegno di legge che tra l’altro rafforza e va nella direzione della tutela dell’ambiente già intrapresa dal governo Musumeci con il piano della qualità dell’aria. Con questa legge introduciamo un sistema di monitoraggio e controllo aggiuntivo che ci rende più incisivi nelle aree industriali che sono a più alto rischio”