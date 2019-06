Criticità all'Asp, faccia a faccia tra Mangiacavallo e Santonocito

Un confronto sulle tante criticità del servizio prestato ai cittadini. Per questo si è svolto un incontro tra il direttore generale Giulio Santonocito e il deputato regionale del M5S Matteo Mangiacavallo: al centro del tavolo, il punto della situazione sulla sanità agrigentina alla luce delle segnalazioni già inoltrate nei mesi precedenti dal parlamentare saccense insieme al senatore Rino Marinell e quelle del Comitato per la Sanità di Sciacca, di cui il direttore generale "aveva già preso atto - dice Mangiacavallo - e per la quale sta prestando la sua attenzione".

Santonocito ha rinnovato l’impegno a superare le criticità dei nosocomi del comprensorio e le carenze croniche di personale attraverso quei concorsi che la ex provincia attende da anni. "Il direttore generale, dal canto suo afferma di lavorare in silenzio per raggiungere quei risultati che tutti aspettano da tempo ma per il raggiungimento dei quali occorre attendere ancora - dice Mangiacavallo -. E noi speriamo che le attese non si protraggano ancora per molto". Sono stati inoltre sbloccati i finanziamenti per la ristrutturazione del Pronto Soccorso di Sciacca, dopo quelli relativi all’area di emergenza di Agrigento.

"L’incontro, a cui ne seguirà un’altro entro la fine della stagione estiva - dice ancora Mangiacavallo -, è stato l’occasione per parlare anche del fenomeno zanzare, per le quali dall’Asp dicono di avere provveduto alla bonifica dei locali scantinati, e del Complesso monumentale Santa Margherita di Sciacca. Quest’ultimo è oggetto di un emendamento presentato dal M5S, e in particolare da Matteo Mangiacavallo, al disegno di legge collegato, esitato dalla V commissione ARS e in discussione a Sala d’Ercole dalla prossima settimana. Oggetto dell’emendamento è l’autorizzazione al trasferimento dell’immobile dall’ASP di Agrigento alla Regione Siciliana per la realizzazione del “Museo Regionale di Sciacca”. Su tale operazione il direttore generale si è espresso favorevolmente.