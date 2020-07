Cresce il consenso del presidente Musumeci, Savarino: "Risultato che ci inorgoglisce"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Presidente Musumeci sale al numero 12 della governance poll 2020 del Sole 24 ore (Noto sondaggi) per quanto riguarda i governatori italiani.

“Un risultato che ci inorgoglisce e che conferma l'evidente cambio di passo rispetto al governo Crocetta, che era relegato in ultima piazza. Così l'onorevole Giusi Savarino, che aggiunge: "La crescita nel consenso del Presidente Musumeci è evidente ed è frutto del suo lavoro: silenzioso, costante, incisivo, lungimirante ed ostinato. Per dare alcuni numeri, il consenso del Presidente Musumeci è aumentato di 13,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno e di ben 6 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2017. E’ il terzo presidente di regione per aumento del consenso personale rispetto al giorno delle elezioni.” E conclude il deputato di #diventeràbellissima

“Abbiamo sempre risposto agli attacchi ipocriti del Pd dicendo che i primi erano gli anni della semina, anni necessari a ricostruire la Sicilia sulle macerie che loro ci hanno lasciato, ed il tempo ci ha dato ragione: ora iniziamo a raccogliere i frutti.

Adesso attendiamo con molta curiosità i comunicati del Pd sulla classifica stilata dal sole24ore, cosa avranno ora da dire su chi occupa oggi l’ultima posizione? Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd! Grazie Presidente Musumeci per questo importante risultato che ci fa ritrovare l’orgoglio di essere siciliani. Andiamo avanti su questa strada che, come dimostrano i fatti e i numeri, é la strada giusta che ci fa scalare, a testa alta, la vetta nelle classifiche. "