"Fase 2", Musumeci: "Sicilia pronta a nuove riaperture, si programmino le risorse comunitarie"

"La Sicilia è pronta a nuove riaperture". Il presidente della Regione, Nello Musumeci, tira dritto come un treno e, in occasione del confronto - svoltosi in videoconferenza - con il governo nazionale e con gli altri governatori, ha chiesto al premier anche di "riprogrammare risorse comunitarie a favore delle imprese e provare quindi a fronteggiare la crisi economica scaturita dal Coronavirus".

“L'esempio del ponte Morandi di Genova non deve restare in Italia l'eccezione ma deve diventare la normalità, se vogliamo anche in Sicilia accelerare la spesa pubblica e la riapertura dei cantieri" - ha detto Musumeci - .

Il governatore della Sicilia si è fatto portavoce delle necessità dei commercianti al dettaglio, di bar e ristoranti e dei parrucchieri chiedendo "l'urgente riapertura dei negozi e dei saloni". In ambito turistico, invece, Musumeci ha chiesto di immaginare "misure ragionevoli soprattutto per gli stabilimenti balneari ed ha auspicato che i protocolli di sicurezza siano resi noti già nelle prossime ore". Sulla mobilità interregionale, infine, il presidente della Regione ha espresso "la volontà di mantenere fino al 31 maggio la chiusura degli accessi all’isola, a parte per gli aventi diritto e per i casi particolari”.