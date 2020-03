Stop agli ingressi in Sicilia, Borsellino: "Plaudo a Cateno De Luca"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Plaudo al Sindaco di Messina Cateno De Luca.Da cittadino siciliano in primis e da consigliere comunale della città dei templi in secundis, voglio sottolineare la mia vicinanza ed il pieno sostegno all' azione eclatante del primo cittadino messinese volta a fermare il transito dei non autorizzati sullo stretto che da circa 30 giorni mettono a serio rischio non solo la salute dei messinesi ma anche di tutti i siciliani con annessa la città di Agrigento.Spero vivamente che il governo romano con a capo il Presidente Conte faccia suo questo forte grido d'allarme lanciato da De Luca e che finalmente venga bloccato il transito non autorizzato di chi mette a serio rischio la salute di tutti gli isolani per le scelte scellerate di alcuni italiani poco scrupolosi.Concludo affermando con estrema convinzione la vicinanza della mia città sperando che tutti i sindaci nessuno escluso si facciano sentire in tal senso.A dichiararlo il consigliere comunale e presidente della prima commissione consiliare permanente allo sviluppo economico-personale e servizi comunali della città di Agrigento.