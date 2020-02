Pre triage davanti all’ospedale, Palermo: "Misura di buon senso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ho già detto in altre occasioni che viviamo giorni in cui tutti, politici e cittadini, abbiamo il dovere di dimostrare maturità e responsabilità. È chiaro che il coronavirus non è una normale influenza, per questo le istituzioni devono adottare ogni misura necessaria che sia utile a contenere il contagio ma anche a frenare gli allarmismi.”

“La disinformazione – scrive il Capogruppo della Lega al Comune di Agrigento, Nuccia Palermo – amplifica pericolose e irrazionali psicosi. Leggo notizie raccapriccianti di gente aggredita solo perché presenta un profilo vagamente asiatico".

In tal senso saluto positivamente la recente attivazione del centro operativo comunale (Coc) di Agrigento quale misura precauzionale per fornire la corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali rischi legati al Coronavirus.

Mi sembra anche sensata, nell’ottica dell’emergenza, la proposta del Sindaco di attivare, davanti all’Ospedale San Giovanni di Dio, una tenda per il pre-triage – continua il Capogruppo del Carroccio – al fine di isolare eventuali pazienti sospetti e di controllare e bloccare sul nascere un possibile e nefasto sviluppo dell’epidemia tra i già debilitati pazienti del nosocomio. Tale misura potrebbe essere utile anche per proteggere il resto della popolazione sana. Tuttavia, siccome non si può ragionare solo per emergenze, ribadisco la necessità, già sollevata da molti, di munire nel prossimo futuro l’Ospedale di Agrigento di uno specifico reparto per il trattamento delle malattie infettive.

Infine, informo che la commissione sanità, di cui sono membro, oggi ha chiesto ufficialmente agli Uffici competenti del Palazzo di Città di provvedere con immediatezza alla sanificazione di tutte le scuole e degli Uffici Pubblici. Di certo, – conclude Nuccia Palermo – l’attenzione è e rimarrà alta”.