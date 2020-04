Coronavirus, l'orgoglio di Musumeci: "Siamo la regione più sicura ma serve prudenza"

"Grazie alla politica del rigore e della fermezza siamo riusciti a mantenere i contagi a livelli bassi e ora siamo sostanzialmente la regione italiana più sicura. Dobbiamo riaprire lentamente e gradualmente, nessuno deve convincersi che la battaglia sia stata vinta". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Rainews24.

Secondo Musumeci "Questo è il momento piuù vulnerabile ma dobbiamo riaprire e consentire alle imprese di tornare a lavorare nel rispetto delle regole". Il governatore nel pomeriggio parteciperà alla cabina di regia nazionale con il premier Giuseppe Conte, gli omologhi di Emilia e Lombardia Bonaccini e Fontana e alcuni sindaci tra cui quello di Bari, che è anche presidente dell'Anci, e di Roma per fare il punto sulla fase due. "Anche in Sicilia, come in ogni parte d'Italia - ha sottolineato Musumeci - il sistema produttivo si è fermato ma qui partivamo da una condizione di assoluta difficoltà: siamo al collasso e dobbiamo capire come sostenere le piccole, medie e grandi imprese, e come aiutare le famiglie. Ci incontreremo con il governo nazionale e vedremo quali sono le proposte di Roma. Vogliamo capire quante di queste risorse andranno al Mezzogiorno e alla Sicilia".