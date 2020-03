Coronavirus e solidarietà, i consiglieri comunali di Calamonaci rinunciano al gettone di presenza

I consiglieri comunali del gruppo "Calamonaci Futura" hanno appena manifestato al segretario comunale, la propria intenzione di destinare all'associazione Trenadue la somma totale dei gettoni di presenza legata all'attività del consiglio comunale. L'associaizone "Trentadue" si sta impegnando ad acquistare apparecchiature e dispositivi di protezione da donare all'ospedale di Ribera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ad oggi i consiglieri - fanno sapere in una nota - non hanno mai ricevuto né chiesto il gettone di presenza, così questa è una buona occasione per offrire il proprio contributo al territorio. È un gesto simbolico, certo, ma che si aggiunge alle iniziative di carattere personale come semplici cittadini. Crediamo sia un bel segnale che i rappresentanti istituzionali, ad ogni livello, possano sostenere con le proprie indennità ed emolumenti, derivanti dall'attività politica, le iniziative a favore di azioni miranti al contenimento dell'emergenza".