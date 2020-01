Coronavirus e Mandorlo in Fiore, Mani Libere: "Chi garantisce che non ci siano rischi?"

Mandorlo in Fiore e rischio Coronavirus, l'associazione "Mani Libere" lancia l'allarme: "C'è la certezza che non ci siano rischi?"

In una nota il coordinatore Giuseppe Di Rosa chiede, in particolare, che "vengano subito interessate le autorità sanitarie, si chieda immediatamente alle organizzazioni sanitarie di competenza il nulla osta alla organizzazione della manifestazione. Riteniamo - proseguono - che nessuno ad Agrigento dopo che il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di allerta massima, assumendo altre decisioni e tra queste la dichiarazione dello stato d'emergenza per sei mesi e uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, una misura, spiegano fonti di governo, che è diretta conseguenza della decisione dell'Oms di lanciare l'emergenza globale. sia in grado e sia competente a poter valutare se un evento che prevede l'arrivo di gruppi e turisti da tutto il mondo, possa essere svolto regolarmente".

"Non vorremmo essere fraintesi, ma c'è ad Agrigento qualcuno che ci assicura che la manifestazione di richiamo mondiale si possa svolgere regolarmente e che l'organizzazione può andare avanti? Che lo faccia!"